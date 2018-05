SMS-y sposobem na aktualizację baz danych zgodnych z RODO

Już 25 maja czeka nas nowa rzeczywistość w zakresie ochrony danych osobowych. W życie wejdzie unijna dyrektywa RODO, która oznacza największą od 21 lat zmianę w przepisach dotyczących danych osobowych. W praktyce, wprowadzenie tego rozporządzenia pociągnie za sobą potrzebę utworzenia lub w najlepszym przypadku zaktualizowanie istniejących baz danych, włącznie z uzyskaniem nowych zgód. W przypadku dużych baz danych, zgody na przetwarzanie danych osobowych firmy mogą pozyskiwać np. za pomocą masowej wysyłki SMS.

Warto pamiętać, że nowe unijne prawo dotyczyć będzie nie tylko nowo tworzonych baz danych. Nowym regulacjom podlegać będą również bazy utworzone przed 25 maja 2018 r. Wiele firm przez całe lata budowało bazy danych swoich klientów wykorzystując bezpośredni kontakt np. w sklepie stacjonarnym oraz rozmaite akcje prowadzone online takie jak np. konkursy.

- Warto przejrzeć swoje bazy danych i spróbować zweryfikować, czy znajdujące się w nich dane są aktualne, oraz zastanowić się, czy rzeczywiście są one potrzebne w takim zakresie, w jakim zostały zebrane oraz czy cele, dla których oryginalnie je zgromadzono nie zmieniły się. W przypadku dużych baz danych wykorzystywanych w marketingu SMS, z pomocą w uaktualnieniu bazy numerów telefonów może przyjść m.in. technologia HLR (Home Location Register), która zapewnia automatyczne sprawdzenie ważności dowolnego numeru telefonu komórkowego w sieci GSM, w tym również ustalenie czy numer nie istnieje, jest nieużywany bądź stanowi numer telefonu stacjonarnego, bez ujawniania jakichkolwiek informacji o kliencie telefonii komórkowej. Dzięki niej każdy usługodawca może usunąć nieprawidłowe wpisy ze swojej bazy danych, aby zawierała ona jedynie prawidłowe numery. – tłumaczy Kamila Górna, manager ds. rozwoju w firmie Infobip.

Dobrym sposobem na pozyskanie nowych zgód klientów może być masowa wysyłka SMS. Zgodnie z dyrektywą RODO zgoda to „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.” Ponieważ taka zgoda może mieć formę pisemnego (w tym elektronicznego) oświadczenia do aktualizacji baz danych z powodzeniem można wykorzystać masową wysyłkę SMS. Pozyskać zgody można np. przy okazji innych działań komunikacyjnych skierowanych do klientów – np. podczas badań ankietowych prowadzonych przy użyciu SMS, konkursów konsumenckich oraz przeprowadzając standardową kampanię informacyjną. Osoba udzielająca zgody musi mieć wybór i taką zgodę wyrażać świadomie.

