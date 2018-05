RODO 2018: zabezpieczenie drukarki - wywiad

Infor.pl: Dlaczego prawidłowe zabezpieczenie drukarek jest ważne w kontekście RODO?

Alan Pajek, wiceprezes Ediko: RODO nakłada na przedsiębiorstwa oraz podmioty zarządzające danymi osobowymi bardzo restrykcyjne regulacje mające na celu ochronę poufności tych danych. Jednocześnie, w samym rozporządzeniu bardzo mało mówi się o tym, w jaki sposób to zrobić. Dlatego też firmy stosują w tym celu wiele technik – od szyfrowania baz danych po fizyczne zabezpieczenia. Niestety, wiele przedsiębiorstw zapomina bądź bagatelizuje to, że oprócz komputerów klasy PC, serwerów i smartfonów w firmowej sieci działają jeszcze jedne urządzenia – drukarki. Jest to błąd, ponieważ są one dziś praktycznie komputerami – mają własny procesor, pamięć RAM, dysk twardy i system operacyjny. Jak wiadomo, każdy łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Jeżeli podczas przygotowania firmy do RODO pominie się kwestie bezpieczeństwa urządzeń drukujących, będzie to oznaczało pozostawienie „otwartej furtki”, niezabezpieczonych komputerów, przez które dane osobowe mogą wyciec bądź zostać wykradzione. Niweczy to nie tylko wszystkie wydatki przedsiębiorstwa przeznaczone na cyberbezpieczeństwo, ale też naraża firmę na wymienione w rozporządzeniu, czasem nawet wielomilionowe kary.

Jakie są główne przyczyny wycieku firmowych danych związane z użytkowaniem drukarek?

Alan Pajek: W kwestii wycieku danych poprzez firmową drukarkę można wyróżnić dwa scenariusze: włamanie z zewnątrz i błąd ludzki. Atak hakerski najczęściej przeprowadzany jest z wykorzystaniem różnych podatności urządzenia, z których pozwolę sobie przytoczyć kilka:

- niezabezpieczone porty TCP – porty służą do odbierania danych z innych firmowych komputerów, a informacje o tym, które z nich są otwarte można uzyskać drukując stronę testową. Atak z wykorzystaniem takich portów jest tak prosty, że instrukcje, jak go przeprowadzić, są powszechnie dostępne w sieci.

- luki w systemach operacyjnych – przyzwyczailiśmy się, że smartfony i komputery PC otrzymują regularne aktualizacje. Oprogramowanie drukarek również jest regularnie uaktualnianie, jednak tylko niewielki odsetek firm zadaje sobie trud by sprawdzać, czy ich urządzenie działa na najnowszej wersji systemu. Brak regularnych aktualizacji znacznie obniża poziom bezpieczeństwa, ponieważ zdecydowana większość poprawek to właśnie „łatki” dla wykrytych luk w zabezpieczeniu.