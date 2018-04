RODO: powiadomienie o danych kontaktowych inspektora

RODO przewiduje natomiast obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych oraz poinformowania o jego powołaniu i przekazanie odpowiednich danych kontaktowych DPO organowi nadzorczemu. Grupa Robocza art. 29 w Wytycznych dotyczących inspektorów danych osobowych wskazuje, że celem tego obowiązku artykułu jest zapewnienie, aby osoby, których dane dotyczą (zarówno wewnątrz jak i spoza organizacji) oraz organy nadzorcze mogły mieć łatwy, bezpośredni i poufny kontakt z DPO, bez konieczności kontaktowania się z innymi jednostkami podmiotu. Dane kontaktowe DPO powinny zawierać dane umożliwiające osobom, których dane dotyczą, i organom nadzorczym nawiązanie kontaktu w łatwy sposób (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, dedykowany adres email). Gdy to właściwe, powinny również zostać udostępnione inne środki komunikacji dla ogółu społeczeństwa, np. dedykowania infolinia, formularz kontaktowy z DPO na stronie internetowej danego podmiotu. W opinii Grupy Roboczej art. 29, choć art. 37 ust. 7 RODO nie wymaga publikowania (podawania do powszechnej wiadomości) imienia i nazwiska DPO, to taka informacja powinna zostać wskazana w ramach dobrej praktyki. Decyzja o tym, czy w określonych okolicznościach udostępnienie tych danych może być konieczne lub pomocne, zależeć będzie od administratora i DPO.