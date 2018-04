Kwalifikacje do pełnienia funkcji IOD - RODO 2018

Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Poziom wiedzy inspektora powinien być ustalany w kontekście konkretnych potrzeb administratora danych i procesora (motyw 97 RODO).

Powyższe wskazuje, że aby móc w sposób należyty wykonywać swoje obowiązki inspektor ochrony danych powinien wykazywać się wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie danych. Zgodnie z Wytycznymi dotyczących inspektorów danych osobowych Grupy Roboczej art. 29 inspektor ochrony danych powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i praktyk, jak również dogłębną znajomość przepisów RODO.

reklama reklama

Zalecana jest również wiedza biznesowa i sektorowa dotycząca działalności administratora. DPO powinien również posiadać odpowiednią wiedzę na temat procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora i jego potrzeb w zakresie ochrony danych. W przypadku organów i podmiotów publicznych DPO powinien również wykazywać się znajomością procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki.

Wymagany poziom wiedzy fachowej

Jak wskazuje Grupa Robocza art. 29 wymagany poziom wiedzy fachowej nie jest nigdzie jednoznacznie określony, ale musi być współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach jednostki. Tytułem przykładu - w przypadku wyjątkowo złożonych procesów przetwarzania danych osobowych lub w przypadku przetwarzania dużej ilości danych szczególnej kategorii, można wymagać wyższego poziomu wiedzy.

Polecamy produkt: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Podobnie będzie w przypadku obsługi przez DPO podmiotów regularnie przekazujących dane do państw trzecich. W związku z tym wybór inspektora ochrony danych powinien być dokonany z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych osobowych w ramach jednostki.

Znaczenie fachowej, a zatem stale uaktualnianej wiedzy DPO zostało podkreślone przez zobowiązanie administratorów danych i procesorów do zapewnienia inspektorowi zasobów niezbędnych do utrzymania jego wiedzy fachowej, a zatem systematycznego podnoszenia poziomu jego wiedzy. Wymóg uaktualniania wiedzy i zapewnienia na to środków finansowych jest uzasadniony wobec zmieniającego się stale stanu wiedzy technicznej, rozwoju technologicznego i postępu wielkoskalowych metod przetwarzania danych. Z pewnością można twierdzić, że w funkcję inspektora ochrony danych wpisane jest ciągłe kształcenie się, uwzględnianie zmian w prawie oraz zmian w metodach przetwarzania danych.