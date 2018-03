Kiedy RODO wchodzi w życie?

RODO to nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Pełna nazwa to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono na celu ujednolicenie i zwiększenie ochrony danych osobowych obywateli w Unii Europejskiej. Wprowadza między innymi możliwość wystąpienia do administratora naszych danych o ich usunięcie (prawo do bycia zapomnianym). Administrator będzie miał obowiązek zrobić to niezwłocznie.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

reklama reklama

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że rozporządzenie to weszło w życie już 24 maja 2016 r. natomiast stosowane będzie od 25 maja 2018 r. Po tej dacie nie ma przewidzianego już żadnego okresu przejściowego a za złamanie przepisów grozić będą wysokie kary – nawet do 20 mln. euro. Przedsiębiorcy muszą się więc spieszyć z dostosowaniem swoich firm do wymogów RODO, ponieważ zostało już niewiele czasu.

RODO będzie stosowane bezpośrednio jednak Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też projekt nowej ustawy na gruncie krajowym. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych ma uzupełnić przepisy RODO. 2 marca Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt tej ustawy. Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji Maciej Kawecki zapowiadał wcześniej, że ministerstwo dokłada starań, aby ustawa trafiła do Sejmu jak najszybciej i została uchwalona jeszcze w kwietniu, aby przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów. To pierwszy od 20 lat akt regulujący ochronę danych osobowych w Polsce.

INFORAKADEMIA poleca: 10 przykazań RODO dla pracodawców

Zobacz: RODO w firmie