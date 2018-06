Kto może zostać Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma zostać powołany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na 6-letnią kadencję. Ma on stać na straży poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Rzecznikiem może zostać osoba, która ma polskie obywatelstwo, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Kolejne wymogi przewidziane przez ustawodawcę to: wyższe wykształcenie, nieposzlakowana opinia i gwarancja prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. Osoba pełniąca ten urząd ma także wyróżniać się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i regulacji prawnych tworzących otoczenie przedsiębiorców oraz posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania działalności gospodarczej lub reprezentowania interesów przedsiębiorców, lub tworzenia czy też stosowania prawa gospodarczego. Musi także pozytywnie przejść lustrację.

Kiedy można odwołać Rzecznika?

Rzecznika odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Może to jednak zrobić wyłącznie gdy utraci on obywatelstwo polskie, będzie trwale niezdolny do pracy ze względu na stan zdrowia, zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo lub rażąco złamie prawo w związku ze sprawowaną funkcją albo przestanie spełniać przewidziane ustawą warunki pełnienia urzędu. Oczywiście Rzecznika odwołuje się także wtedy gdy sam złoży rezygnację.

