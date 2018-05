Konstytucja Biznesu: Ułatwienia dla prowadzących działalność gospodarczą w 2018 r.

Ustawa tworzy Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy stanowiący system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Za jego pośrednictwem można dopełnić formalności związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski, uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej. Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów, w szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w ww. wymienionych sprawach, w tym wniosków do CEIDG. Aby w pełni korzystać z Punktu, przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Co istotne, za pośrednictwem Punktu można złożyć drogą elektroniczną wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FPiFGŚP oraz wniosek o niezaleganiu z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązaniach podatkowych. Ustawa wprowadza również jeszcze jedną nowość - za pośrednictwem Punktu będzie można dokonywać płatności elektronicznie. Te dwie ostatnie zmiany wejdą jednak w życie dopiero z początkiem lipca 2018 r.

W zakresie danych osobowych przekazywanych do CEIDG, Ustawa czyni zadość przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wchodzącym w życie 25 maja 2018 r., które nakazują zachowanie zgodności przepisów prawa krajowego z wyrażonymi w niej zasadami celowości i proporcjonalności przetwarzania danych osobowych oraz prawem do bycia zapominanym. W tym celu Ustawa minimalizuje dane przekazywane do CEIDG poprzez rezygnację z podawania daty urodzenia oraz ograniczenie ilości danych adresowych wyłącznie do adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Nadto, do CEIDG nie trzeba będzie wpisywać już informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Ustawa wskazuje również, że po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu podlegać będą dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia. Uzasadnienie do Ustawy wskazuje, że określenie 10-letniego okresu podyktowane zostało koniecznością umożliwienia identyfikacji przedsiębiorców w celu dochodzenia od nich roszczeń związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz czasem rozpatrywania sporów przez sądy. Warto jednak przypomnieć, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym, do dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą zastosowanie nadal znajduje termin 3-letni.