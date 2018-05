Konstytucja Biznesu 2018 – ulga na start

Na czym polega ulga?

Wprowadzone uprawnienie polega na zwolnieniu z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ZUS przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Termin ten jest liczony od faktycznego momentu rozpoczęcia wykonywania działalności, tzn. podjęcia pierwszej czynności w obrocie gospodarczym bezpośrednio związanej z przedmiotem zadeklarowanej działalności. Zgodnie z reformą, termin na zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń przez przedsiębiorcę, wynosił będzie nie 7 dni – tak jak stanowiła dotychczasowa regulacja, a 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Przedsiębiorca przez ten okres obowiązany jest do płacenia jedynie składki zdrowotnej. Ponadto, przedsiębiorca spełniając określone warunki, po upływie 6 miesięcy, może skorzystać przez kolejne 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Oznacza to, że przy obliczaniu podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca uwzględni 30% najniższego wynagrodzenia brutto.

Skorzystanie z ulgi na start zależne jest tylko i wyłącznie od woli przedsiębiorcy, który może dobrowolnie z niej zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Obowiązkowa tylko składka zdrowotna

Na kwotę składem ZUS składają się:

składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa),

składka na Fundusz Pracy (tylko w przypadku pełnych składek),

składka zdrowotna.

Zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie to nie dotyczy zatem składki zdrowotnej. Nowy przedsiębiorca - zwolniony ze składek społecznych – musi zatem opłacić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W roku 2018 wysokość składki zdrowotnej wynosi 319,94 zł. Warto jednak wspomnieć, że składkę tę możemy - niemal w całości – odliczyć później od podatku.

Ograniczone uprawnienia

Przedsiębiorca korzystający z „ulgi na start” nie może wliczyć powyższych 6 miesięcy do okresu branego pod uwagę podczas wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych czy rentowych, jak i nie może otrzymywać zasiłku chorobowego. Może to jednak stanowić ogromne ułatwienie dla tych przedsiębiorców, których firmy dopiero rozwijają się.

Autor: Ligia Marciniak, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy