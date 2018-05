Konstytucja Biznesu 2018 – zasady prawa przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Ich wprowadzenie to największa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat.

Miejsce nowelizowanej niemal stukrotnie, nieczytelnej, przeregulowanej, a w praktyce nawet ignorowanej ustawy z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zajmie Prawo przedsiębiorców.

Prawo przedsiębiorców w sposób systemowy, jasno i zwięźle określa fundamenty ustroju gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Dla firm ma być „kartą praw podstawowych”, która zwiększy świadomość przedsiębiorców w zakresie podstawowych zasad prowadzenia biznesu i przysługujących im gwarancji. Po 29 latach od transformacji gospodarki, prawo dotyczące przedsiębiorczości dojrzało do tego, aby zebrać zbiór naczelnych reguł wspólnych, specyficznych i szczególnie ważnych dla gospodarki w jednym podstawowym akcie prawa gospodarczego. W centrum tych przepisów jest przedsiębiorca i zespół jego uprawnień oraz gwarancji, a także zestaw obowiązków Państwa i jego administracji wobec przedsiębiorców. Prawo gospodarcze musi opierać się na solidnych fundamentach. Tworzą je trzy podstawowe filary Prawa przedsiębiorców:

• zasady ogóle Prawa przedsiębiorców,

• klauzula pewności prawa,

• zasady tworzenia prawa gospodarczego.

Strażnikiem tych fundamentów Konstytucji Biznesu będzie m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców wyznaczają ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, konkretyzując i rozwijając zasady Konstytucji. Na tle innych norm prawnych zasady prawa wyróżniają się ponadprzeciętną doniosłością aksjologiczną, funkcjonalną i hierarchiczną – są to normy o najwyższej mocy prawnej. Wyrażają one wartości, na których opiera się dana dziedzina prawa i którymi kieruje się Państwo. Prawo dotyczące przedsiębiorczości nie ma dziś takiego systemu wartości. Dzięki wyrażeniu zasad wprost w ustawie, będą one miały bezpośredni, praktyczny wpływ na praktykę działania organów władzy publicznej. Przedsiębiorca nie będzie „skazany” na poszukiwanie argumentów dla obrony swoich praw w Konstytucji, w orzecznictwie sądów czy tezach doktryny – będzie mógł powołać się na znacznie konkretniejszy przepis ze „swojej” ustawy.

Standard działania administracji przestanie być zbiorem abstrakcyjnych postulatów, a stanie się listą konkretnych dyrektyw, którymi organy muszą kierować się w codziennej praktyce, w każdej indywidualnej sprawie przedsiębiorcy.