Konstytucja Biznesu 2018 - domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Oczywiście, sama zmiana zapisów Ustawy nie spowoduje automatycznie zmiany mentalności urzędników w podejściu do przedsiębiorców, ale jestem przekonana, że ma szansę stać się pierwszym krokiem na drodze w tym kierunku. Dla przedsiębiorców z pewnością jest już realną normą ustawową, do której mogą się odwoływać podczas załatwiania spraw w urzędach. Celem wprowadzenia tej regulacji jest zmierzanie w kierunku bardziej przyjaznej dla przedsiębiorców administracji i partnerskiej relacji co miejmy nadzieję znajdzie teraz odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Ponadto Ustawa zakłada sprecyzowanie głównych zasad wzmacniających prawa i gwarancje przedsiębiorców, które wyznaczą standardy działań urzędów w sprawach przedsiębiorców.

Jedną z naczelnych zasad, które zostały sprecyzowane z nowej ustawie jest zasada prowadzenia spraw przez organy w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Innymi słowy, organy przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw przedsiębiorców powinny dokonywać „przyjaznej” interpretacji przepisów kierując się zasadami ogólnymi, które gwarantują poszanowanie praw przedsiębiorców. Ponadto niejasne przepisy będą interpretowane na korzyść przedsiębiorcy.

Ponadto zgodnie z założeniami Ustawy prawo przedsiębiorców kontrole przedsiębiorców mają być rzadsze i mniej uciążliwe. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców ma być przeprowadzana na zasadach określonych w Ustawie, zaś w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się w odniesieniu do kontroli przepisy ustaw szczególnych.

Katarzyna Podyma, radca prawny