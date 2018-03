Konstytucja Biznesu 2018 a przedsiębiorcy zagraniczni

Jedną z ustaw wchodzących w skład pakietu zmian w prawie gospodarczym Konstytucja dla biznesu jest ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Reguluje ona zarówno podejmowanie jak i wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych a także m.in. czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami.

Ustawa obejmuje całość materii do tej pory regulowanej przez ustawę o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz częściowo ujętych dotychczas w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa nie przewiduje jednak rewolucyjnych zmian, ustawodawcy chodziło raczej o uporządkowanie materii i kompleksowe uregulowanie jej w jednej ustawie. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości przepis której ustawy będzie stosowany. Ponadto jako cel ustawy wskazuje się dążenie do polepszenia funkcjonowania działalności transgranicznej.

Jeśli chodzi o zasady tworzenia w naszym kraju oddziałów przedsiębiorców zagranicznych wprowadzono jedynie drobne zmiany zmierzające do ich uproszczenia a także korekty wynikające z konieczności dostosowania do zmienionego stanu prawnego w innych przepisach.

Ustawa wprowadza nowy obowiązek dołączenia do wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, zawierający imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz numer dokumentu tożsamości, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną.

Zgodnie z ustawą nie trzeba będzie zaś już okazywać w procedurze rejestracyjnej dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa. Przedsiębiorca powinien jednak taki tytuł prawny posiadać (najczęściej jest to umowa najmu lokalu).

Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP. Wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.