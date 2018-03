Konstytucja Biznesu - parlament zakończył pracę

Parlament zakończył pracę nad tzw. Konstytucją Biznesu - Sejm przyjął we wtorek poprawki Senatu do tworzącego ją pakietu pięciu ustaw. Kluczowe założenia Konstytucji Biznesu to: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.