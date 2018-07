Ulga na start i inne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych dotyczące przedsiębiorców

Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy odnoszące się do przedsiębiorców, wprowadzone pakietem tzw. Konstytucji biznesu. Przewidują one m.in. ważne zmiany w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ułatwieniem dla początkujących przedsiębiorców będzie półroczny okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Osoby uzyskujące z działalności najniższe przychody, nieprzekraczające ustawowych maksimów, w ogóle nie będą podlegały zgłoszeniu do ZUS.