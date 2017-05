Jak obniżyć koszty działalności gospodarczej?

Małe i średnie firmy to podstawa naszej gospodarki i popularny sposób prowadzenia działalności - rokrocznie powstaje ich blisko trzysta tysięcy. Niestety, jak wynika z raportu Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaledwie 41% z nich ma szansę utrzymać się na rynku dłużej niż pięć lat. Niewspółmierne względem zysków koszta zmuszają wielu przedsiębiorców do zawieszenia aktywności lub wręcz całkowitej likwidacji firmy.

W ubiegłym roku liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw wynosiła 1.84 miliona, z czego 1,76 miliona, czyli blisko 96% stanowiły firmy mikro. Własnej działalności sprzyjają coraz szybsze procedury, w tym nowo powstała możliwość telefonicznej rejestracji firmy, oraz korzystna koniunktura. Wzrost gospodarczy jest szybszy niż prognozowano: w pierwszym kwartale tego roku odnotowano ponad czteroprocentowy wzrost względem tego samego okresu w roku poprzednim. Dodatkową zachętę stanowi wsparcie z funduszy unijnych, które to na rozwój przedsiębiorstw w latach 2014-2020 przeznaczyły łącznie 20 miliardów euro.

Jednocześnie właściciele małych firm narzekają na niewystarczające środki. Z danych fundacji Startup Poland wynika, że 63% startupów jako główną bieżącą potrzebę wymienia pieniądze. Szczególnie trudne są pierwsze lata działalności: 13.39% biznesów nie przeżywa pierwszego roku, a kolejne 45.69% upada po pięciu latach. Dlatego w tym okresie szczególnie ważne jest nie tylko pomnażanie zysków, ale i jak najdalej idące cięcie kosztów. Nie musi to jednak oznaczać redukcji etatów lub obniżenia jakości towarów czy świadczonych usług. Zamiast tego warto poszukać okazji do oszczędzania w pomniejszych aspektach działalności: zsumowane mogą znacznie odciążyć budżet bez uszczerbku dla funkcjonowania firmy.

W pierwszej kolejności wskazane jest, by przyjrzeć się rachunkom. Możliwym jest, że przepłacamy za prąd. W takiej sytuacji można zmienić dostawcę, zainwestować w energooszczędne urządzenia, czy też dostosować warunki umowy do rzeczywistego zużycia energii. Jarosław Mazur, wiceprezes zarządu spółki Elektromont, zapewnia, że renegocjacja umowy na dopasowaną do naszych faktycznych potrzeb może obniżyć rachunki do nawet 20-30%.

Alternatywnym rozwiązaniem jest coworking, czyli wynajem przestrzeni biurowej do podziału z innymi firmami. Wszystkie opłaty są zazwyczaj wliczone w czynsz, który sam w sobie wynosi średnio kilkaset złotych miesięcznie. Ta metoda dzierżawy cieszy się coraz większą popularnością w Polsce i może okazać się rozwiązaniem idealnym dla małych biznesów, które nie potrzebują dedykowanego biura do prowadzenia działalności.