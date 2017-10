Ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej w 2018 r.

Projektowana ustawa przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. O potrzebie poprawy otoczenia działalności innowacyjnej mówiła w swoim exposé premier Beata Szydło.

Projekt ustawy ma charakter horyzontalny, tzn. zakłada zmianę przepisów ograniczających innowacyjność w różnych ustawach.

Zaproponowano zmiany dotyczące ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych). Zgodnie z projektem, podwyższona zostanie kwota maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100 proc., a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego – do 150 proc.

W ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wprowadzono możliwość korzystania przez te podmioty z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (np. pożyczki, poręczenia oraz wsparcie kapitałowe). Pozwoli to PARP i NCBR na większą elastyczność w realizacji swoich zadań oraz optymalizację inwestycyjną. Zastosowanie mechanizmów zwrotnych umożliwi zwrot kapitału po 2023 r., który będzie mógł stanowić źródło dalszego wsparcia polskiej polityki innowacyjnej.

Zaproponowano wzmocnienie roli Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Chodzi o umożliwienie wsparcia przez UDT jednostek naukowych i instytucji kultury działających na rzecz poszerzania świadomości podmiotów m.in. wytwarzających i eksploatujących urządzenia techniczne oraz popularyzujących wiedzę techniczną.

Zwiększono zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie, instytuty badawcze i instytutu naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zgodnie z proponowanymi zmianami, spółki celowe – obok prowadzenia działalności związanej z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią – mogłyby również prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem wyodrębnienia tej działalności pod względem organizacyjnym i finansowym. Umożliwi to spółkom celowym bardziej efektywną działalność, np. realizację badań zleconych przez przedsiębiorstwa czy usług doradczo-biznesowych przy wykorzystaniu potencjału badawczo-rozwojowego uczelni i jednostek macierzystych. Dzięki temu spółki celowe będą mogły mieć status tzw. „jednego okna”, jeśli chodzi o komunikację i współpracę jednostki macierzystej (zwłaszcza uczelni) z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Umożliwiono także uczelniom, instytutom badawczym i instytutom naukowym PAN tworzenie tzw. spółek infrastrukturalnych. Chodzi o realizację przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej lub zarządzanie nimi.