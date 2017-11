Jak korygować błędy na fakturze niewpływające na rozliczenie VAT

organy podatkowe nie mogą odmówić prawa do odliczenia VAT tylko na tej podstawie, że faktura dokonuje zbyt ogólnikowego opisu wykonanych usług, gdy organy dysponują wszystkimi informacjami potrzebnymi do zbadania, że świadczone usługi rzeczywiście miały miejsce. Zatem w postępowaniu podatkowym organ podatkowy może i powinien zbierać i uwzględniać także dodatkowe informacje dostarczone przez podatnika, jeśli jest to potrzebne do dokonania całościowej oceny (zob. wyrok TSUE z 15 września 2016 r. w sprawie

C-516/14

).